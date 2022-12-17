«مجلس الدولة»: لجنة لحل نزاع تعليم القليوبية والتأمين الصحي على 10 ملايين جنيه

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى تشكيل لجنة محاسبية لحل نزاع بين مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، لحسم أحقية هيئة التأمين الصحي في مبلغ 10 ملايين جنيه مستحقة لها نظير اشتراكات الطلاب في التأمين الصحي في الفترة من 2020 إلى 2021.

النزاع غير صالح للفصل فيه بحالته الحالية

وقالت الجمعية في فتواها، إن البيّن من مطالعة أوراق النزاع أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة؛ نظرًا إلى اختلاف عدد الطلاب المُقيدين والمُسددين لاشتراكات التأمين الصحي في العام الدراسي 2020-2021، بين ما ذكرته الهيئة العامة للتأمين الصحي، وما ذكرته مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

خلاف على المبالغ المسددة

وأضافت أن هناك خلافا بين طرفي النزاع حول المبالغ التي جرى سدادها كاشتراكات تأمين صحي للطلاب، من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أو من قبل صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، لذا ارتأت الجمعية العمومية، تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية، وحددت مهمتها.