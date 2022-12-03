اليوم.. بدء سحب ملفات وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة

بيدأ مجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عادل عزب، في فتح باب تلقي طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد لخريجي دفعة 2022 من كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون.

وحددت إدارة المجلس اليوم السبت 3 ديسمبر 2022، للبدء في سحب الملفات، على أن يجري تخصيص يوم لخريجي الجامعات الحكومية، وآخر لخريجي الجامعات الخاصة، ومن المقرر انتهاء فترة التقديم في 19 ديسمبر.

شروط وظيفة مندوب مساعد 2022

وحدد المجلس بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين لوظيفة مندوب 2022 من الذكور والإناث، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:

1- التقديم للذكور والإناث.

2- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الالكتروني.

4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

5- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.

6- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.

7- تسحب الملفات من مقر مجلس الدولة بالدقي بشارع عصام الدالي بعد تقديم المستندات التالية:

- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع.

- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

- ما يفيد سداد مبلغ 500 جنيه، على الكود المؤسسي رقم 10100801 مجلس الدولة في جميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.

8- تسحب الملفات خلال المدة من يوم السبت 3 ديسمبر 2022, حتي نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2022.

10- يراعى عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المقررة لكل جامعة والمنشورة على وحدة التوثيق الالكتروني لمجلس الدولة على الفيسبوك.

11- تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

12- لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على تقديم هذا الإعلان أو التي ترد بعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط.