كنز جديد في شقة توفيق الحكيم.. مسرحيات بخط يد الأديب «صور»

عثر شاب يدعى «محمد فوزي» على كنز أدبي داخل شقة اشتراها في محافظة القاهرة لأغراض تجارية، إذ وجد بها العديد من مقتنيات الأديب الكبير توفيق الحكيم مما جعله يطلب التواصل مع وزارة الثقافة لإيداع تلك المقتنات بها.

وكشف «فوزي» أنه تفاجأ بوجود أعمال أدبية وفنية وتراثية بعضها كتب بخط يد الكاتب توفيق الحكيم وحلقات إذاعية للعديد من المسرحيات والمسلسلات الإذاعية، وسيناريوهات للعديد من الأعمال الدرامية بعضها خرج للنور وبعضها مازال حبيس الأوراق، وأعمال المخرج حامد حنفي والكاتب طه حسين، وعدة أعمال لأدباء وكتاب آخرين.

أعمال للحكيم وجدت بشقته

قال «فوزي» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه بمزيد من البحث داخل الشقة عثر على أعمال أدبية وفنية وجدها داخل الكراتين التي بحث بمحتوياتها، ووجد التالي:

- سيناريو وحوار مسرحية سجن العمر عن كتاب توفيق الحكيم وإخراج حامد حنفي.

- كتاب «سجن العمر» للكاتب توفيق الحكيم.

- مسرحية «سكة السلامة» إخراج حامد حنفي.

- مسلسل إذاعي «محمد» تأليف توفيق الحكيم وإخراج حامد حنفي.

- مسرحية «حياتنا الجميلة» إخراج حامد حنفي.

- مسرحية «السمكة الملونة».

- مسرحية «رحلة والصيف» تاليف طه حسين إخراج حامد حنفي.

مسرحيات وكتب للحكيم وحنفي

- مقترحات خاصة للمسرح.

- مسرحية «مجلس العدل» تأليف توفيق الحكيم وإخراج حامد حنفي.

- مسرحية «رحلة الربيع» لطه حسين.

- تمثيلية «هدية عيد الميلاد» تأليف حامد حنفي.

- مسرحية «الرسول في رمضان» لتوفيق الحكيم.

- كتاب «محمد رسول الله» تأليف توفيق الحكيم.

- مسرحية «أبومسلم الخرساني» لتوفيق الحكيم.

- مسرحية «أهل الكهف» لتوفيق الحكيم

-مسرحية «القيثارة الحديدية» إخراج حامد حنفي.

وأضاف، أنه اشترى الشقة وكانت مغلقة وتبين بعدها أن البائع هو حفيد توفيق الحكيم وأن الشقة كانت مكتبا للكاتب توفيق الحكيم رفقة المخرج حامد حنفي وقد باعها له الحفيد ليغادر لمهجره بإحدى الدول الأوروبية.

وأكد أنه مازالت العديد من الكنوز حبيسة كراتينها، موضحا أنه لم يستكشف بعد كل محتويات كراتين وصناديق الشقة فمازال الكثير منها بين الأتربة يكشف عنه يوما بعد يوم.

حلقات إذاعية بشقة الحكيم

وأوضح: فضلا عن وجود العديد من الأسطوانات الإذاعية التي تحوي حلقات كاملة من الإذاعة المصرية وقد كتب عليها «إذاعة الجمهورية المتحدة» والإذاعة الكويتية وأجندة تليفونات بها أرقام تليفونات العديد من المطربين والأدباء والفنانين.