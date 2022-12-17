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«الداخلية» تضبط 293 قضية في جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية

كتب:

محمد بركات
06:31 م | السبت 17 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية _ صورة تعبيرية

وزارة الداخلية _ صورة تعبيرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، إذ أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية.

ضبط (2150) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة). 

قضايا المصنفات

وضبط نحو 293 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالي 143 قضية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات ضبط خلالها (36700) تمثلت في كتب دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا ضبط 150 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها 12، تمثلت في «أجهزة كمبيوتر – هواتف محمولة – وحدة معالجة مركزية – هارد ديسك». 

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون. 

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