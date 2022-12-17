أحمد الفيشاوي يعلن بدء التحضير لفيلمه الجديد «ورد»

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بدء التحضيرات لتصوير فيلمة الجديد ورد.

ونشر أحمد الفيشاوي، مجموعة صور من كواليس التحضير للفيلم، وعلق قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم.. بدأنا تحضير فيلم ورد ريحان قصه محمد نبيل نور أحمد، سيناريو وحوار محمد أشرف، إنتاج شركه mixed reality أول فيلم من إخرج محمد نبيل صابر»

أعمال أحمد الفيشاوي

وانتهى «الفيشاوي» أول ديسمبر الجاري، من تصوير فيلمه الجديد «رهبة»، الذي شارك جمهوره صورا من كواليس التصوير عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلق: «آخر يوم تصوير فيلم رهبة.. المعلم سيد رهبة يحييكم وصباح الفل».

وكان آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي فيلم «الدعوة عامة»، والذي يخلط بين الكوميدي والأكشن، ويضم مجموعة من النجوم هالشباب، هم: أحمد الفيشاوي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد عبدالرحمن «توتة»، تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، إخراج وائل فرج.