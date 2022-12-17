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خبير اقتصاد دولي لقناة القاهرة الإخبارية: الأزمة الأوكرانية الروسية مخطط لها

كتب:

محمد عزالدين
06:18 م | السبت 17 ديسمبر 2022
طلال أبوغزالة

طلال أبوغزالة

قال الخبير الاقتصادي الدولي، طلال أبوغزالة، إن الأزمة الروسية الأوكرانية كان في الأساس مخطط لها ومتوقعة، وفي بداية الأزمة، أدلى بتصريح بأن الأزمة ليست على أوكرانيا، لكن على الاتحاد الأوروبي ومن خلفه أمريكا.

الصين تعلم أن الزمن في صالحها

وأضاف «أبوغزالة»، خلال لقاء ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن روسيا تريد بالتنسيق مع الصين، للاتفاق على من يحكم العالم، فالصين تعلم أن الزمن في صالحها، واقتصادها هو الصاعد، وقوتها الآن أصبحت عسكرية كبرى، ورقم واحد في القوة البحرية.

وأشار إلى أن الصين ظهرت بنفوذها الاقتصادي، وما أثبتته الدنيا، بأن القوة للاقتصاد وليس العسكري، فعندما انهار الاتحاد السوفيتي، كان أكبر قوة عسكرية في العالم، أقوى من الولايات المتحدة، لكنه انهار أمام أمريكا لأنها القوة الاقتصادية في ذلك الوقت.

الصراع الحالي إلكتروني واقتصادي وعسكري

ولفت إلى أن الصراع الحالي، هو حرب بكل أشكالها، ولا سيما حرب تقنية من خلال الأساليب الإلكترونية، وحرب اقتصادية، وحرب على الأرض، وحرب تقاطع ومنع تعامل، وحرب عملة.

ونوه بأن الصين الدولة الوحيدة التي عملتها ليست مرتبطة بالدولار، مقارنة بعملات العالم الأخرى.

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بقلم محمد عزالدين