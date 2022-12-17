قناة القاهرة الإخبارية: أزمة الرقائق تتصاعد.. نفوذ واشنطن حجر عثرة أمام دعوى الصين القضائية

قال وضاح الطه، الخبير الاقتصادي، من دبي، إنَّ حسم الصين لمعركتها الاقتصادية ضد واشنطن بشأن الرقائق الإلكترونية لن يكون سهلًا، خاصة في ظل النفوذ الأمريكي على العديد من المنظمات الأممية، مشيرًا إلى أنه من غير المتوقع حسم هذه القضية في القريب.

الصين تراهن على القضاء الدولي

وأضاف الخبير الاقتصادي، لـ«القاهرة الإخبارية»، خلال مداخلة هاتفية عبر «زوم» أنَّ الصين تراهن على القضاء الدولي، المتمثل في منظمة التجارة العالمية، للفوز بمعركتها الاقتصادية بشأن صادرات الرقائق الإلكترونية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، إذ ترى بكين أن رفع دعوى قضائية في هذا الصدد يعد أسلوبًا ضروريًا للدفاع عن مصالحها المشروعة، فيما يرجح رأي مختص أن ذلك لن يكون بالأمر اليسير.

وأوضح «الخبير الاقتصادي» أن الخلاف بين القوتين له أبعاد جيوسياسية، لا سيما وأن أكبر مصنع في العالم لإنتاج الرقائق الإلكترونية يتواجد في تايوان باستثمارات من رجال أعمال أمريكيين، الأمر الذي يزيد من صعوبة الأزمة بين الجانبين.

قرار الولايات المتحدة يؤثر سلبياً الإمدادات العالمية

وأشار «الطه» إلى أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية يؤثر بشكل سلبي على سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن تعطيل وتيرة الإنتاج بشكل عام، بما في ذلك المصانع الأمريكية نفسها.

وكانت الولايات المتحدة شددت من الإجراءات العقابية لتقييد مبيعات تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية إلى الصين، إذ ستمنع الشركات الأمريكية من بيع أنواع محددة، تُستخدم في تطوير الحوسبة الفائقة والذكاء الاصطناعي للشركات الصينية.

ومن جانبها، ردت الصين برفع دعوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية ضد إجراءات الولايات المتحدة، متهمة إياها بتهديد استقرار سلاسل الصناعة والتوريد.