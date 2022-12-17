إخلاء سبيل المطرب سعد الصغير وطليقته وشقيقتها من قسم الهرم

قرر جهات التحقيق بالجيزة، منذ قليل، إخلاء سبيل المطرب سعد الصغير وطليقته «هدير م ف»، وشقيقتها «ندى م ف»، من ديوان قسم شرطة الهرم، بضمان محل إقامتهم مالم يكن أي منهم مطلوبًا أو محبوسًا لسبب آخر، على خلفية واقعة التعدي وتبادل الاتهامات بينهما، عندما اتهم سعد الصغير زوجته بسرقة جواز سفره وتمزيق ملابسه، كما وجهت طليقته له تهمة التعدي عليها وإصابتها في رأسها بجرح والأنف.

محضر شرطة وتبادل إتهامات

ترجع أحداث الواقعة عندما ورد إخطاراللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من قبل العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب، يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة الهرم يفيد وقوع مشاجرة بين الفنان سعد الصغير وطليقته وشقيقتها، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وعقب الانتقال والفحص، تبين وقوع مشاجرة بين الطرفين، وقام رجال الشرطة باقتياد الطرفين إلى قسم الشرطة، وتحرر محضرًا شرطيًا حمل رقم 56296 لسنة 2022 جنح الهرم.

واتهم الفنان سعد الصغير طليقته وشقيقتها بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابات به وسرقته، كما وجهت له طليقته وشقيقتها اتهامات بالتعدى عليهما بالضرب ودهس إحداهما، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.