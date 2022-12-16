سعد الصغير يحرر محضرا ضد طليقته وشقيقتها بتهمة الاعتداء عليه وإصابته

حرر الفنان سعد الصغير محضرًا ضد طليقته برلنتي وشقيقتها يتهمهما فيه بالاعتداء عليه وإصابته، كما حررت طليقته وشقيقتها محضرًا يتهمانه فيه بالتعدى عليهما ودهس إحداهما، وتم إخطار اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما ورد إخطار إلى العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب، يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة الهرم يفيد وقوع مشاجرة بين الفنان سعد الصغير وطليقته وشقيقها، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وعقب الانتقال والفحص، تبين وقوع مشاجرة بين الطرفين، وقام رجال الشرطة باقتياد الطرفين إلى قسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

واتهم الفنان سعد الصغير طليقته وشقيقتها بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابات به وسرقته، كما وجهت له طليقته وشقيقتها اتهامات بالتعدى عليهما بالضرب ودهس إحداهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.