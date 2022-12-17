طلال أبوغزالة لقناة القاهرة الإخبارية: مَن يتقدم تقنيًا سيحكم العالم

قال الخبير الاقتصادي الدولي، طلال أبو غزالة، إن الذكاء الاصطناعي مستقبل العالم، ويجب على مدارسنا العربية، تدريسه لكل طالب.

المستقبل للإنسان الرقمي فقط

أضاف الخبير الدولي، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب»، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المستقبل للإنسان الرقمي فقط، وكل ما هو ليس رقميًا لا مكان له في هذا العالم، مؤكدًا أن ثورة المعرفة هي الأهم في تاريخ البشرية، حيث إنها ستؤثر على كل مناحى الحياة.

وذكر أن الدول تُصنّف الآن بحسب رؤية الأمم المتحدة بعدد المواطنين الرقميين، وهذا هو المستقبل الصحيح للدول.

وأثنى «الخبير الدولي»، على التجربة المصرية، إذ يرى أن الاستثمار في البنية التحتية والرقمية، أفضل ما تقوم به مصر الآن.

وذكر أن من يتقدم تقنيًا، هو من سيحكم العالم، ويرى هذا في الصين، حيث إنها المخترع الأول والتاجر الأول في العالم.

وأوضح أن الحل في الموقف العربي، أن يتطلع العرب إلى صناعة المستقبل، وألا ينتظروا نتائج الصراعات السياسية والاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن العرب هم من قادوا العالم على مدار أكثر من 3 آلاف عام، وأن المستقبل بيد الشباب وذلك لوجود العديد من الفرص أمامهم الآن.

التغيرات المناخية هي الأخطر في العالم

ولفت إلى أن التغيرات المناخية هي الخطر الأكبر على العالم، ولابد من الضغط على الدول المتسببة في الانبعاثات للحد من تلك المخاطر.

وأضاف أن نتائج قمة شرم الشيخ للتغيرات المناخية ممتازة، ولكنه كان يأمل في تطبيق القرارات الناتجة عن القمة اليوم قبل غدا.

واختتم: إن الحرب المقبلة لن تكون في البحر الأسود ولكنها ستكون في بحر الصين، وستكون هي مفتاح التفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حين يجدون أنفسهم في مأزق بسبب صراعاتهم.