«انتصار الشريف».. جاءت لشرم الشيخ فوقعت في حب «حيوانات الشارع»

جائت إلى مصر لحضور قمة المناخ التي جرى عقدها في مدينة السلام بشرم الشيخ خلال الفترة ما بين 6 حتى 18 نوفمبر 2022، ولم تكن تتوقع أن تأسرها الحيوانات الأليفة في الشوارع المصرية حتى قررت المكوث في مصر لإطعام «حيوانات الشارع».

الشريف: شرم الشيخ الأكثر أمانا في العالم

قالت البلوجر انتصار الشريف خلال تصريح لـ«الوطن» إنها قد جاءت إلى زيارة مصر خلال عقد مؤتمر المناخ، والذي أبهرها بشدة، خصوصا تنظيمه والدقة الأمنية العالية فيه، حيث وصفت مدينة شرم الشيخ خلال فترة عقد مؤتمر قمة المناخ بأنها أكثر المدن أمانا على مستوى العالم.

الشريف: مكثت بمصر لإطلاق مبادرة إطعام الحيوانات

وبعد انتهاء قمة المناخ، قررت زيارة القاهرة وأن تتجول فيها، حينها لفت انتباها تطوع بعض الأشخاص بإطعام القطط والكلاب في الشوارع، وهو الأمر الذي أسرها لتقرر المكوث في مصر من أجل إطلاق مبادرة إنسانية فيها تدعم الحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط في الشوارع المصرية.

توضح «الشريف» أنها قامت بإطلاق تلك المبادرة تحت عنوان «انقذ روح بريئة»، وذلك عبر تجهيز وحدات من الشباب المتطوع الذي يقوم بتوفير أطعمة مناسبة، وأطباء بيطريين لفحص الحيوانات.

لم يستغرق الأمر كثيرا حتى بدأت فيه، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة باتت مواقع التواصل الاجتماعي أفضل الطرق في البحث عن المساعدة وايجادها في وقت سريع، حيث إنها وعندما وجهت نداء للراغبين في المساعدة، وفوجئت بعدد من الشباب الذين قاموا بإبداء رغباتهم في المساعدة والفحص الطبي دون مقابل.

وأضافت أنها قررت مع مجموعة من أصدقائها إطلاق مبادرة في عدد من المناطق التي تنتشر بها القطط والكلاب من أجل إطعامها، موضحة أنها قابلت عدد من الأشخاص الذين يقومون بمثل تلك الأعمال التطوعية في منطقة الدقي، ما جعلها ترغب في توسيع أعمالهم الخيرية ومحاولة ايجاد شباب راغب في المساعدة.