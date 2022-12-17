القبض على بائع مشغولات تذكارية بسبب مضايقة السائحين للشراء منه

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد البائعين في المنطقة الأثرية بالهرم، على إثر تداول مقطع فيديو عبر موقع «فيس بوك»، متضمنا قيام البائع بالإلحاح على أحد السائحين لشراء بعض المشغولات التذكارية السياحية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول المقطع عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه بائع عاديات سياحية بالمنطقة الأثرية بالهرم «يحمل ترخيص»، وتم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وعدم تعمده مُضايقة السائح المذكور، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإلغاء الترخيص الصادر للمذكور.

وباستكمال الفحص تبين أن القائم على إدارة الصفحة وناشر الفيديو، مالك مطعم في إحدى الدول، وموجود حاليا خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.