رئيس «العربية للتصنيع» يكشف لقناة الحياة تفاصيل مركز التصنيع الرقمي

قال اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع إن الدولة المصرية تتجه لتوطين الصناعات، وعملت الهيئة العربية للتصنيع على إنشاء مركز التصنيع الرقمي الذي يعتمد على مبادئ الثورة الصناعية الرابعة، لافتا إلى أن الماكينة الواحدة يمكنها أداء مهام ما يقرب من 10 ماكينات، «الماكينة يمكنها القيام بعدة عمليها هندسية في التشغيلة الواحدة».

تصنيع طلمبات المياه التي تحتاج إليها المشروعات التنموية

وأوضح «عبد اللطيف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنّ الماكينات الجديدة تعمل بالكمبيوتر والتي تحقق الدقة والسرعة الهائلة في الإنتاج بأعلى جودة ممكنة، مضيفًا أنّ المركز بدأ بتصنيع طلمبات المياه التي تحتاج إليها المشروعات التنموية وخاصة مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث بدأ المركز بتصنيع طلمبات الصرف الصحي الرأسية وأثبت نجاحها في التشغيل.

إنتاج المصنع يتم توريده للسوق المحلية

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن إنتاج المصنع يتم توريده للسوق المحلية لتغطية احتياجات السوق المحلية، وبعد ذلك يتم الاتجاه للسوق العربية والأفريقية وتصدير المنتجات.