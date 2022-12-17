بدء العمل بالعيادة المسائية التخصصية بالمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط غدا

أعلن المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط عن بدء العمل بعيادتها التخصصية المسائية بداية من غدًا الأحد ضمن الاهتمام بالتوسع في تقديم الخدمة الصحية للمترددين على المستشفيات والتي تبدأ من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة الثامنة مساء بمبنى العيادات الخارجية.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ‏والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وإشراف ‏الدكتور علاء عبد المنعم مديرالمستشفى الرئيسي، و‏الدكتور محمد اليمني رئيس قسم الباطنة، والدكتور مصطفى حمد رئيس قسم الجراحة، والدكتورة سمياء حمدي مدير العيادات الخارجية بالمستشفى.

تقديم خدمة طبية أفضل للمرضى

وقال الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن ذلك يأتي ضمن اهتمام مستشفيات جامعة أسيوط بالعيادات التخصصية في إطار التوسع الدائم في الخدمات الطبية والتيسير على المرضى، تعمل العيادة المسائية التخصصية بالمستشفى من الساعة الرابعة مساء وحتى الثامنة مساء، أعلى مبنى العيادات بالمستشفى الرئيسي، وتضم نخبة متميزة من الأساتذة والمدرسين المساعدين.