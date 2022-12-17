بدء العمل بالعيادة المسائية التخصصية بالمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط غدا
كتب:
حسن عبد النعيم
08:15 م | السبت 17 ديسمبر 2022
الدكتور علاء عطية
أعلن المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط عن بدء العمل بعيادتها التخصصية المسائية بداية من غدًا الأحد ضمن الاهتمام بالتوسع في تقديم الخدمة الصحية للمترددين على المستشفيات والتي تبدأ من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة الثامنة مساء بمبنى العيادات الخارجية.
يأتي ذلك برعاية الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وإشراف الدكتور علاء عبد المنعم مديرالمستشفى الرئيسي، والدكتور محمد اليمني رئيس قسم الباطنة، والدكتور مصطفى حمد رئيس قسم الجراحة، والدكتورة سمياء حمدي مدير العيادات الخارجية بالمستشفى.
تقديم خدمة طبية أفضل للمرضى
وقال الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن ذلك يأتي ضمن اهتمام مستشفيات جامعة أسيوط بالعيادات التخصصية في إطار التوسع الدائم في الخدمات الطبية والتيسير على المرضى، تعمل العيادة المسائية التخصصية بالمستشفى من الساعة الرابعة مساء وحتى الثامنة مساء، أعلى مبنى العيادات بالمستشفى الرئيسي، وتضم نخبة متميزة من الأساتذة والمدرسين المساعدين.