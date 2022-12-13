فوز جامعة أسيوط بالمركز الأول في مسابقة مراكز «الأشغال الفنية»

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط القائمين على مراكز الفنون بالجامعة، لحصولهم على المركز الأول عن العمل الفني «الليلة الكبيرة يا عمي»، وذلك خلال مشاركتهم في مسابقة مراكز الفنون في مجال الأشغال الفنية.

التميز والإبداع

وأبدى رئيس الجامعة، في بيان له، إعجابه بالعمل الفني المشارك في المسابقة، والذي يدل على التميز والإبداع الحقيقي لمراكز الفنون بالجامعة، مؤكداً سعي الجامعة الدائم إلى القيام بدورها الفنى وإسهامها في الارتقاء به من خلال دعم المواهب الفنية والعناصر المتميزة من أبنائها.

تنمية الذوق العام

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أهمية تنمية الذوق العام لكل أبناء الجامعة داخل محيط الجامعة وخارجها، وإتاحة حرية الإبداع والتعبير والفني في شتي صوره وألوانه، من خلال حرصها علي مدّ مختلف جسور العلوم والفنون والمعارف ودعمها المتواصل للعديد من المسابقات الفنية والمعارض والملتقيات التي تعكس إبداعهم الحقيقي وتنشر أفكارهم الجديدة والمتطورة.

وحول تفاصيل المسابقة، أوضح الدكتور أحمد شريت، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن المسابقة نظمتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وشارك بها نحو 21 قطعة فنية مقدمة من 21 جامعة مصرية، من خلال مراكز الفنون بها.