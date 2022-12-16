جامعة أسيوط تنعى أحد علماء الإنشاءات بكلية الهندسة

نعى الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الجمعة، الدكتور عبدالرحمن مجاهد أحمد غنيم، الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة الذي يعد أحد علماء الإنشاءات ووافته المنية عن عمر 81 عامًا.

عالم الإنشاءات الهندسية

سيطرت حالة من الحزن على مهندسي محافظة أسيوط، بعد وفاة الدكتور عبدالرحمن مجاهد، كونه عالم من علماء الإنشاءات بكلية الهندسة وتتلمذ على يده المئات من طلاب كلية الهندسة الذين وصفوه بـ«عميد مهندسي مصر».

معلم الأجيال

وقالت المهندسة فاطمة عبدالحليم، إحدى مهندسي أسيوط، إن الراحل الدكتور عبدالرحمن مجاهد، كان بمثابة والدي وأستاذي ومعلمي ومعلم أجيال داخل مصر وخارجها كونه عالم الهندسة الإنشائية بجامعة أسيوط ونبراس العلم.

مسيرته العلمية

ولد الدكتور عبدالرحمن مجاهد، بمحافظة قنا عام 1941، التحق بكلية الهندسة في جامعة أسيوط، وعين معيدا بكلية الهندسة عام 1964، ومدرسة بكلية الهندسة عام 1973، وأستاذ مساعد بكلية الهندسة عام 1977، ثم أستاذا بكلية الهندسة عام 1982، وأستاذًا متفرغ بكلية الهندسة عام 2001، وأشرف الراحل على العشرات من الرسائل البحثية بكلية الهندسة قسم الهندسة المدنية.

عميد مهندسي مصر

ويعد الدكتور عبدالرحمن مجاهد قامة علمية وهندسية عظيمة حيث برع فى مجال الهندسة الإنشائية والخرسانية، وأصبح عميدا لمهندسى مصر والعالم، وصمم العديد من المشروعات والكباري والمصانع في أسيوط والمنيا والبحر الأحمر، وأسس معامل قسم الهندسة المدنية بجامعتي أسيوط والمنيا، وله العديد من الكتب والمؤلفات في مجال الإنشاءات.