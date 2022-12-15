جامعة أسيوط تعلن الطلاب الفائزين في مسابقة الطالب المثالي من ذوي الهمم

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تضع طلابها من ذوي الهمم على رأس أولوياتها واهتماماتها، وتوفر لهم كل سبل الدعم والرعاية اللازمة.

مسابقة الطالب المثالي

جاء ذلك تعقيباَ على التقرير المقدم له من الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم و الطلاب، حول قيام مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية بتنظيم مسابقة الطالب والطالبة المثالية للطلاب ذوي الهمم، وإعلان نتيجة أسماء الطلاب الفائزين على مستوى المركز.

أسماء الطلاب الفائزين

وأعلن الدكتور محمد حسين موسى، مدير المركز، أن المسابقة أسفرت عن فوز أحمد كامل طاهر، الطالب بالفرقة الثانية بكلية التربية بالمركز الأول، وعبد الرحمن عبدالناصر محمد، بالفرقة الثانية بكلية الزراعة بالمركز الثاني، وجاسر سالم خليفة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بالمركز الثالث، وعبد الرحمن عشري علام، بالفرقة الثالثة بكلية التربية النوعية بالمركز الرابع.

وعلى مستوى الطالبات، فازت رغدا محمد حسين، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية بالمركز الأول، ومروة محمد صادق بالفرقة الرابعة بكلية الآداب بالمركز الثاني، ورشا سعد محمود بالفرقة الثانية بكلية الآداب بالمركز الثالث، ودميانة هاني عويضة بالفرقة الأولى بكلية التربية النوعية بالمركز الرابع.