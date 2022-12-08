120 ثانية بالصوت والصورة.. كيف نفذ المتهم بقتل محامي كرداسة جريمته؟

مساء يوم الثلاثاء الماضى، عثر على جثة المحامى بندارى حمدى، 36 سنة، مقتولا داخل مكتبه، فى قرية أبو رواش بمدينة كرداسة، شمال محافظة الجيزة، بعد سماع الجيران صوت إطلاق رصاص داخل المكتب، ليبلغوا ضباط مباحث المركز، وتنتقل القوات والنيابة العامة والأدلة الجنائية، إلى مسرح الجريمة، ويبدأ العمل على كشف غموض الواقعة، ليعثروا على كاميرا توثق التفاصيل لحظة بلحظة، طبقا لما ورد فى محضر وتحريات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة.

جثة وعباءة صفراء داخل مكتب مبعثر

عقارب الساعة كانت تشير إلى 6 مساء، حيث وصل إلى مسرح الجريمة فريق من ضباط مباحث مركز كرداسة، ومحقق النيابة، بحضور اللواء محمد الشرقاوى، مدير الادارة العامة للمباحث، وتبين أنه عبارة منزل من 3 طوابق، ومعلق أعلى واجهته لافتة مكتوبا عليها مكتب المحامى بندارى حمدى.

صعد فريق البحث والتحقيق، إلى المكتب الذي يقع فى الطابق الأول العلوى، وتبين أن المكتب عبارة عن شقة تقع على مساحة 130 مترا بالتقريب، وباب المكتب مفتوح، وهناك آثار بعثرة فى محتويات الصالة المؤدية للغرفة الخاصة بالمحامى، حيث عثر على جثته فوق المكتب، مصابة بطلق ناري في الصدر.

المشهد يشير إلى أن الجانى، دخل بطريقة مشروعة، وفتح باب المكتب الخاص بالضحية، وبدون أى مقدمات، أطلق الرصاص تجاه المجنى عليه، من مسافة متر، ما تسبب في اختراق الرصاص جسد الضحية، والمكتب الذى كان يجلس عليه، وأحدث فتحات دخول وخروج فى جسده.

وعثر على فوارغ 3 طلقات فى الغرفة، وعباءة لونها أصفر، ملقاه أمام الباب، كان يترديها الجاني، وسقطت منه أثناء إطلاق النار، وتكشف فوارغ الطلقات، أن المتهم المجهول نفذ جريمته بسلاح آلى.

مقطع فيديو يوثق الجريمة

بعد تسجيل الملاحظات الأولية، واصل فريق المباحث، تحت قيادة اللواء علاء فتحى نائب مدير الإدراة العامة للمباحث، فحص مسرح الجريمة، بينما كان يناظر المحقق، جثمان المجنى عليه، قبل أن يقرر عرض الجثة على الطب الشرعى، لتشريحها، تمهيدا للتصريح بدفنها، وتسليمها لذويها، لاستكمال إجراءات الدفن.

وأثناء الفحص عثرت القوات على كاميرات مراقبة، إحداها فى المكتب، رصدت تحركات المتهم، وتفاصيل الجريمة التى استغرقت قرابة 120 ثانية، حيث ظهر فى تسجيل الكاميرا شخص ملثم، يرتدى العباءة الصفراء التي عثر عليها فى مسرح الجريمة، يقتحم غرفة المحامى، ويخرج بندقية آلية، ويطلق 3 طلقات تجاه المجنى عليه، اخترقوا جسده، ثم فر هاربا مستقلا دراجة نارية، التقطت الكاميرات لوحتها المعدنية وقت الهروب.

اللوحة المعدنية تفك اللغز

بينما كان محقق النيابة يفحص الفيديو الذى سجل تفاصيل الواقعة، كان هناك فريق من مباحث الجيزة، تحت قيادة العقيد تامر صالح مفتش مباحث شمال أكتوبر، يستعلم عن الدراجة النارية المستخدمة فى الجريمة، من خلال اللوحة المعدنية، إذ تمكنت القوات من تحديد مالكها، وتبين أنه شاب فى العقد الرابع من عمره، وأنه من أهالى المنطقة، وكانت زوجته قد أقامت ضده قضية نفقة، ونجح الضحية -المحامى الخاص بها- فى الحصول على أحكام قضائية ضد الشاب المشتبه فيه.

محاكاة بالصوت والصورة للجريمة

استعرض العقيد تامر صالح مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم هانى عماد الدين رئيس مباحث كرداسة، المعلومات أمام اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث، بحضور محقق النيابة، وتم إصدار قرار بضبط المشتبه فيه، وانطلقت مأمورية من المباحث، وألقت القبض عليه، واقتيد الى قسم الشرطة، وتم استجوابه فى محضر رسمى، اعترف خلاله بتفاصيل ارتكاب الواقعة.

وقال المتهم فى محضر الشرطة، إنه نفذ الجريمة انتقاما من المحامى، بعد حصوله على أحكام قضائية لصالح زوجته، وأرشد على سلاح الجريمة، وعلى الفور تمت إحالته إلى النيابة العامة، التى باشرت التحقيقات، واجرت معاينة تصويرية للمتهم، أجرى خلالها محاكاة بالصوت والصىورة.

حبس المتهم بقتل محامى كرداسة

واعترف بتفاصيل الواقعة، فى تحقيقات النيابة، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد وحيازة سلاح نارى بدون ترخيص، وتم عرض المتهم صباح اليوم على قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهم لمدة 15 يوما، على ذمة القضية.