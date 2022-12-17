عرض المتهمين بقتل خفير السلام على الطب الشرعي.. أنهوا حياته وسرقوا 100 ألف

تباشرت جهات التحقيق، استجواب 4 متهمين أنهوا حياة خفير داخل أحد المصانع لتصنيع الزجاج، بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وسرقوا 100 ألف جنيه من الخزينة وفروا هاربين إلا أن الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد وألقت القبض عليهم مختبئين في محافظة الإسكندرية.

وخلال عرض المتهمين على جهات التحقيق، أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت ضباط المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، فيما أمرت بعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات لبيان تعاطيهم من عدمه.

قتيل وسرقة 100 ألف جنيه

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغًا بالعثور على خفير بمصنع زجاج بدائرة قسم الشرطة، مقتولا داخل المصنع، وسرقة 100 ألف جنيه من خزينة المصنع، وبالانتقال تبين العثور على جثة «محمد. ف» في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بتهشم في عظام الجمجمة نتيجة ضربة بآلة حادة على الرأس، وتم نقل المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات الأولية أشارت إلى أن الدافع من القتل هو سرقة خزينة الشركة، وأن المتهمين سرقوا 100 ألف جنيه من الخزينة وفروا هاربين.

العقوبة القانونية

وحول الموقف القانوني الذي يواجهه المتهمون فسره الخبير القانوني أحمد حسن المحامي بالنقض، إنّ الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».