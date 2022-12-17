تفاصيل جديدة في جريمة مقتل خفير مصنع السلام.. اعرف العقوبة

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بحبس المتهمين بقتل خفير مصنع زجاج بمدينة السلام، وسرقة 100 ألف جنيه من خزينة المصنع 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط مكان الجريمة، وإرسال الجثة الى المشرحة لعمل الصفة التشريحية وإعداد تقرير مفصل عنها لبيان سبب الوفاة تحديدًا.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة السلام أول، يفيد بالعثور على خفير بمصنع زجاج بدائرة قسم الشرطة، مقتولا داخل المصنع، وسرقة 100 ألف جنيه من خزينة المصنع، وبالانتقال تبين العثور على جثة «محمد. ف. س» في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بتهشم في عظام الجمجمة نتيجة ضربة بآلة حادة على الرأس.

وتبين من خلال تحريات الشرطة فى الواقعة أن خزينة المصنع مفتوحة ولا توجد بها أموال، وكشفت التحريات عن أن الدافع من القتل هو سرقة خزينة الشركة، وأضافت التحريات أن المتهمين سرقوا مبلغ 100 ألف جنيه من الخزينة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

كما تبين أن المتهمين عقب ارتكاب الجريمة وقتل الخفير هربوا إلى الإسكندرية، والاختباء داخل إحدى الشقق السكنية، ولكن سرعان ما تمكن رجال المباحث من كشف غموض الواقعة وتحديد مرتكبيها باستخدام التقنيات الحديثة وبتكثيف التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المصنع.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن عقوبة ارتكاب جريمة القتل، أوضح حسام همام المحامي خلال حديثه لـ «الوطن»، أن الفقرة 2 من المادة 234 من قانون العقوبات المصري نصت على: «يُحكم على فاعل هذه الجناية، جناية القتل العمد، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعني أن هناك تعددًا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».