القومي للبحوث يحصد المركز الأول في مؤشر سيماجو للعام الثاني على التوالي

حصد المركز القومي للبحوث، للعام الثاني على التوالي، المركز الأول في مؤشر سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية (2022) على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فعلى مستوى مصر جاء مركز البحوث الزراعية في المركز الرابع، وهيئة الطاقة الذرية في المركز الخامس، ومعهد بحوث البترول في المركز السابع، كما شغلت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية المركز الحادي عشر.

ما هي مؤسسة سيماجو؟

وأكد المركز القومي في بيان لها، أن مؤسسة سيماجو هي محررة هذا التصنيف الأكاديمي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة السيفير بهدف خلق بيئة تنافسية لتعزيز نتائج الأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية، وتعزيز التعاون بين المراكز البحثية المصرية ونظرائها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعتمد مؤشرات التقييم على ثلاثة محاور أساسية، الأول منها الإنتاج البحثي للمؤسسة ويشمل عدد الأبحاث الدولية المنشورة وتميزها ومعدلات الاستشهاد بها وقيمتها العلمية.

أما المحور الثاني فيشمل الابتكار بما يعكس المردود الاقتصادي للبحث العلمي ويتناول المحور الثالث من مؤشرات التقييم الخدمات المجتمعية.

تقدم المركز القومي للبحوث في مؤشر الابتكار

جدير بالذكر أن المركز القومي للبحوث تقدم هذا العام في المؤشر العام من المركز 629 إلى المركز 546 على مستوى العالم.

وفي مؤشر الأبحاث تقدم من المركز 359 إلى المركز 333.

كما تقدم في مؤشر الابتكار من المركز 442 إلى المركز 372، وفي مؤشر التأثير المجتمعي تقدم من المركز 230 إلى المركز 224.