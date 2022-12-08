«القومي للبحوث» ينظم مؤتمرا للأطياف والنمذجة الجزيئية بحضور 135 باحثا

يُنظم المركز القومي للبحوث، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للأطياف والنمذجة الجزيئية لهذا العام، بحضور كوكبة من الباحثين المصريين والأجانب على رأسهم الدكتور أسامة عثمان رئيس قسم الطيف السابق بالمركز القومي للبحوث، برئاسة الدكتور مدحت إبراهيم عميد معهد البحوث الفيزيقية السابق، وبرعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث.

عرض واف لأحدث المستجدات والتطبيقات الحديث

وأشار الدكتور مدحت إبراهيم رئيس المؤتمر رئيس المؤتمر، إلى أن عدد البحوث المشاركة بالمؤتمر بلغت 135 بحثا تتضمن عرضا وافيا لأحدث المستجدات والتطبيقات الحديثة في مجال الأطياف الذرية والجزيئية والنمذجة الجزيئية، كما سيتم إلقاء 11 محاضرة لعدد من كبار المتخصصين في مجال الأطياف في مصر والعالم، ويهدف المؤتمر إلى مد جسور التعاون بين شباب الباحثين بمصر والعالم من خلال توفير فرص الاحتكاك العلمي بينهم وبين كبار الباحثين من مختلف دول العالم، كما سيتم التركيز علي الجانب التطبيقي.

أهم محاور المؤتمر

ومن أهم محاور المؤتمر عرض تقنيات مبتكره لتوضيح كيفية استخدام الطرق الطيفية الحديثة الذرية والجزيئية بالإضافة إلى الأطياف الفلكية التي يمكن من خلالها معرفة أسرار المادة والكون على السواء.

وأكد «إبراهيم» أنه يشارك في مؤتمر هذا العام عدد من الباحثين من روسيا و إيطاليا وامريكا وألمانيا وكوريا الجنوبية والصين والبرازيل والسعودية واليمن والجزائر و العراق بالإضافة إلى باحثين من مختلف الجامعات ومراكز الابحاث المصرية.

كما صرح بأنه هناك فعاليات عديدة بالمؤتمر، أولها تكريم اسم العالم الراحل الدكتور أحمد عبدالرحمن فخري أول رئيس لهذا المؤتمر، والذي وافته المنية هذا العام بعد حياة حافلة بالإنجازات العلمية والتطبيقية في مجال الأطياف.

تنظيم ورشة عمل تحت عنوان العلم في خدمه المجتمع

وسيتم تنظيم ورشة عمل تحت عنوان العلم في خدمة المجتمع، لعرض تطبيقات الأطياف والنمذجة الجزيئية من خلال عروض مبسطة، وسيكون التركيز هذا العام على كيفية المزج بين التقنيات الطيفية وتقنيات الميكروسكوب بحيث يكون هناك امكانيه لتطبيق التقنيات الطيفية الحديثة المزودة بالميكروسكوب في المجالات الحيوية والطبية باستخدتم هذه التقنيات المتطورة.