خبير اقتصادي لقناة القاهرة الإخبارية: اتفاق مصر مع صندوق النقد رسالة ثقة

قال الخبير الاقتصادي أحمد أبوالسعد، إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي هو امتداد واستمرار للاتفاقيات السابقة التي بدأت منذ نوفمبر 2016، وبعد سياسات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها مصر منذ أواخر 2016 حدثت عدد من الخطوات مع الصندوق.

خطوات أدت لنتائج إيجابية

وأضاف «أبوالسعد»، خلال لقاء ببرنامج «المراقب»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي أحمد بشتو، أن هذه الخطوات أدت لنتائج إيجابية بشكل كبير، ولكن لسوء الحظ حدثت جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، ما أدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية في الأسواق الناشئة، لذلك لجأت مصر لصندوق النقد لتقديم مزيد من الدعم.

وتابع: «هذه المرة أخذت المفاوضات وقت أطول مقارنة بالأوقات الطبيعية لأن مصر طلبت حصة أكبر من حصتها الأساسية في الصندوق، ولكن في النهاية وبما أنها توصلت لنتيجة إيجابية وهي منح مصر 3 مليارات دولار قد يكون الرقم بالنسبة لنا صغيرا للغاية، ولكن توصلها في النهاية لنتيجة رسالة إيجابية لباقي شركائنا سواء من الدول المحيطة أو مؤسسات دولية أخرى».

14 مليار دولار للسوق المصرية

وأشار إلى أن بيان صندوق النقد الدولي بأن الموافقة على منح القرض لمصر يفتح الباب لـ 14 مليار دولار كانت تنتظر هذه الخطوة للدخول للسوق المصرية سواء من خلال مؤسسات دولية أو الشركاء الإقليميين.