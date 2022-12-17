مراسل القاهرة الإخبارية: الضربات الروسية جعلت وصول الماء لمواطني كييف مستحيلا

قال سلامة عطا الله مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل، إنّ هناك إدانات شديدة من قبل الاتحاد الأوروبي للضربات الروسية الأخيرة على البنية التحتية في أوكرانيا والتي جعلت وصول المياه إلى المواطنين في العاصمة كييف مستحيلة، وبقيت فقط محطات المترو كملاجئ للمواطنين بعد هذا الاستهداف الكبير للمناطق الحيوية والبنى التحتية في كييف أو شرق البلاد، ما يعزز القول إن روسيا تريد تجميد الأوكرانيين في هذا الشتاء واستخدام الشتاء كسلاح.

وأضاف عطا الله خلال تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأوروبيين يحاولون تجنب المزيد من الأضرار من خلال إرسال المزيد من الدعم على صعيد المولدات الكهربائية وما يمكن أن يصلح البنى التحتية الخاصة بالكهرباء والماء لأوكرانيا كي تتجاوز هذه المحنة ولكن دوما حينما يتم إصلاح ما يتعطل بسبب القصف يعاد القصف مرة أخرى لنفس الأماكن وبالتالي تصبح الإصلاحات في دائرة مفرغة لا فائدة منها.

وتابع: «الآن التعويل على نظام الدفاع الجوي الذي يمكن أن ترسله الولايات المتحدة الأمريكية قريبا إلى أوكرانيا، لكن هذا النظام معقد ويحتاج إلى تدريب، وأقرت منذ أيام خطة لتدريب وتأهيل المزيد من الجنود والضباط الأوكرانيين في دول الاتحاد الأوروبي وتحديدا بقاعدة عسكرية داخل ألمانيا وحتى اللحظة تم تدريب 15 ألف ضابط وجندي في ألمانيا وبعد يناير سيزيد العدد عن 500 جندي وضابط شهريا سيتلقون التدريب للاستعداد للتعامل مع منظومة الدفاع الجوي الأمريكية».