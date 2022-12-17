رئيس شركة استثمار لقناة الحياة: تقديم صندوق النقد قرض لمصر شهادة قوية للاقتصاد

قال الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة أيفولف للاستثمار، إنّ موافقة صندوق النقد الدولي على تقديم قرض لمصر شهادة قوية للاقتصاد المصري ولمصر، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف «الترجمان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه مما لاشك فيه أن الصندوق يبحث وينظر لأمور كثيرة جدا قبل أن يوقع على هذا القرض.

ولفت إلى أنّ العبرة ليست في القرض، لكن تعني بالثقة بأن مصر قادرة على سداد التزاماتها، وأن مصر من خلال ما أعلن في مجلس الوزراء وبرنامج الإصلاح الاقتصادي تدخل على مرحلة تتم معالجة كثير من المشكلات الهيكلية في الاقتصاد، وهذا ما أشار إليه مجلس الوزراء وصندوق النقد، بأن لديهم ثقة بأن الحكومة المصرية تستطيع تنفيذ هذا البرنامج.