إصابة سيدة وأبنائها الثلاثة في حريق منزل بأسيوط

شب حريق في منزل بمركز البداري في محافظة أسيوط، نتيجة تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز، مما تسبب في إصابة 4 أشخاص بحروق وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام لتلقي العلاج.

بلاغ بنشوب حريق بمنزل في مركز البداري

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى يفيد بنشوب حريق في منزل ووجود مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية وسيارات الإسعاف والحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص، اندلاع الحريق في منزل «أحمد. ح. م» ونتج عن الحريق إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

أسماء المصابين

ونتج عن الحريق إصابة زوجة صاحب المنزل وتدعى «منى. ع.ا - 35 عاما» وأبناءها الثلاثة «حسناء.أ - 11عاما» و«علي.ا - 3 سنوات» و«حسن.ا - 9 سنوات» بحروق مختلفة بأنحاء الجسم.

وكلف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بحصر الخسائر وتقديم الدعم اللازم لهم وتوفير احتياجات المصابين.