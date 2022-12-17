وزير الصحة لـ إيمان الحصري: إجراء أول عملية زراعة رئة في مصر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إجراء أول عملية لزراعة الرئة في جامعة عين شمس الأربعاء الماضي، إذ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أكثر من عامين، بوجود فرق علمية متدربة، بأحدث تدريب باليابان للتعلم لزراعة الرئة.

دخول مصر لعصر زراعة الرئة

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الفريق العلمي نجح مع وجود الخبير الياباني الأربعاء الماضي، بإجراء أول عملية زراعة رئة في مصر والحالة مستقرة إلى حد كبير حتى الآن.

وتابع: «هذه بداية لدخول مصر لعصر زراعة الرئة، لكن نتمنى بأن تكون هذه الزراعة مستقبلا من خلال حديثي الوفاة وليس من خلال الأحياء».

ولفت إلى أن نقل وزراعة الأعضاء البشرية من الأحياء أصعب من النقل من حديثي الوفاة من الناحية الجراحية، ونسب النجاح، ونقل الأعضاء من حي لحي، متبع في مصر منذ التسعينيات، وحتى الآن بنجاح كبير في زراعة الكلى والكبد تحديدا، لكن لا نستطيع الدخول في زراعات متقدمة مثل القلب أو البنكرياس أو الأمعاء الدقيقة أو الرئة.

وأشار إلى أن قانون 5 لعام 2010، أتاح في مادة واضحة للغاية نقل الأعضاء من حديث الوفاة، شريطة أن يكون التبرع من خلال الإنسان في حياته، سواء في خانة البطاقة الشخصية أو الرخصة أو بالشهر العقاري أو ما شابه ذلك.

ملف زراعة الأعضاء محل اهتمام

وواصل: «هذا الملف محل اهتمام كبير وهو تفعيل القانون، والإعلام له دور كبير في التوعية والتثقيف، والدول المحيطة الموجود بها المظاهر الإسلامية والمسيحية أجرت مثل هذه العمليات منذ عشرين عامة لأن ذلك يمثل حياة للمريض الذي يعاني من الفشل الكلوي أو غيرها من الأمراض».