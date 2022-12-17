وزير الصحة لـ إيمان الحصري: معدل الوفيات بأمراض القلب 48%

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تفاصيل بروتوكول الصحة لخدمة مرضى الجلطات الحادة «في كل ثانية حياة»، قائلا: إن حياة الإنسان تتوقف على سرعة التعامل مع حياته، من خلال إنقاذه بالثانية.

وزارة الصحة ليست للمرضى لكن للأصحاء

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن 48% من معدلات الوفاة في مصر سنويا بسبب أمراض القلب، سواء بسبب نوبات قلبية أو ذبحة صدرية.

وأشار إلى أنه كان من المهم من وزارة الصحة والسكان، من خلال رؤية الوزارة الجديدة، أنها ليست وزارة للمرضى، لكن للأصحاء من خلال التثقيف والوعي ونشر الوعي الصحي لكل الأمراض، للوصول لمرحلة السيطرة على الأمراض قبل أن تحدث.

وتابع: «دورنا من خلال هذا التوجه، ومن خلال توجيه الرئيس السيسي للمبادرات، والتي كان أشهرها 100 مليون صحة والكشف المبكر عن أورام الثدي أو فيروس سي أو الأمراض غير السارية، فكان من المهم من خلال هذا التوجيه أيضا أن نرى معدلات الوفاة المرتفعة والعلاج».

تخصيص رقم لإنقاذ حياة مرضى الذبحة الصدرية

وواصل: «جرى تخصيص رقم 16474 لمساعدة أي إنسان لديه شك أو حالة أزمة قلبية أو ذبحة قلبية بعدم الانتظار، والمهم في هذه المبادرة هو الساعة الأولى من التعامل، فإذا استطعنا أن نصل للمريض عن طريق التليفون والرد من خلاله على أطباء متخصصين لكي يتعرف المريض بكيفية التصرف في هذه الدقائق المعدودة، وتوصيله بنفس الوقت للمشروع القومي للرعايات والحضانات للتواصل مع سيارة الإسعاف للتوجه له ونقله لأقرب مستشفى».

ولفت إلى أنه يجري تدريب 1000 شخص سواء من مقدمي الخدمات الصحية على الكول سنتر، أو وسيلة الاتصال التي يتصل بها المريض».

وأكد أنه يجري تنظيم حملات توعية كاملة للأسر والناس العاديين، كما سيتم تنظيم تدريب لكيفية إجراء الإنعاش الرئوي والقلبي في كل المولات وأماكن التسوق والجامعات والمدارس، لإنقاذ حياة شخص تعرض للأزمة القلبية أثناء سيره في الشارع من خلال بعض الإجراءات البسيطة.