عادل حمودة: 270 مليون شخص يلعبون كرة القدم حول العالم

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة عن كرة القدم، إنها ساحرة، مثيرة، وعنيدة، عشاقها يجرون وراءها، ويدللونها رغم أنها تثير فيهم كل الانفعالات.

وأضاف في برنامجه «واجه الحقيقة»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «في كثير من الأحيان تعبر عن الانتماء إلى الوطن، ويمكنها أن تدفع الدول للحروب والشعوب للانتقام».

وتابع: «أكثر الألعاب شعبية في العالم، حسب تقديرات الاتحاد الدولي لكرة القدم يوجد في العالم 270 مليون شخص يلعبونها».

وواصل: «وفي نهائي مونديال عام 2018 شاهد المباراة الأخيرة بين فرنسا وكرواتيا مليار و200 مليون شخص في العالم».

واستكمل: «لنجومها تأثير هائل لدرجة أن منهم من أصبح رئيسا لبلاده، في عام 2006، اعتبر كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة كرة القدم أكثر عالمية من منظمته الدولية، الدليل على ذلك، أن في الأمم المتحدة 191 عضوا، بينما يصل عدد الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى 210 أعضاء».

واستطرد عادل حمودة: «بل أن الفيفا تأسس عام 1904، بينما الأمم المتحدة تأسست عام 1945، ويمكن لبعض أعضاء الأمم المتحدة عدم تنفيذ قراراتها، لكن لا يجرؤ أعضاء الفيفا على ذلك»، مختتما: «لم تعد بريطانيا الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس بل أصبحت كرة القدم».