عادل حمودة: تاريخ كرة القدم يرجع إلى أكثر من 2500 سنة قبل الميلاد

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إن تاريخ كرة القدم يرجع إلى أكثر من 2500 سنة قبل الميلاد في الصين، حيث كان يتم تقديم الولائم للفريق الفائز، والجلد كان من نصيب الفريق المهزوم، وانتشرت اللعبة في اليونان واليابان أيضا، قبل 600 عام من الميلاد، بعدها بـ300 عام عرفها المصريون القدماء.

وأضاف «حمودة»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «واجه الحقيقة»، على قناة القاهرة الإخبارية: «في عام 1314م، انتقلت اللعبة من إيطاليا إلى انجلترا لتبدأ تاريخا جديدا، وبدأت اللعبة في انجلترا بشكل جماعي، قرية بأكملها ضد قرية أخرى بأكملها، لم يكن يتم تحديد عدد اللاعبين، وغالبا كانت تنتهي المباراة بسقوط عشرات الضحايا، وهو ما جعل الملك إدوارد الثاني يمنع هذه اللعبة، لأنها كانت مثيرة للفتن، وكان ذلك في عام 1349م».

وتابع أنه في عام 1592م، تناول شيكسبير في إحدى مسرحياته شكوى أحد الشخصيات، قائلا على لسانها: «إنني أتدحرج بين الناس وكأني كرة، هنا يشوطون رأسي إلى هناك، وهناك يشوطون رأسي إلى هنا، ولم يتبقَ سوى أن تغلفوني بالجلود»، وفي مسرحية الملك لير، يسب أحدهم الآخر قائلا: «أنت لاعب كرة سفيه».