وزير الصحة لـ إيمان الحصري: مركز مصر لزراعة الأعضاء سيكون جزءا من المدينة الطبية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ لوجستيات زراعة الأعضاء معقدة للغاية، متابعًا: «نعمل على التوازي، وهذا الموضوع في العالم ليس بالجديد، والعالم أصبح واقع».

فرق عمل لنقل الأعضاء

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنّه يوجد شبكة لقائمة الانتظار التي يتحول الإنسان الذي يحتاج لنقل الأعضاء إلى رقم، ويتحول الشخص حديثي الوفاة لرقم آخر، وإذا حدث توافق بين الأنسجة بين الشخصين تنقل فرق العمل المتوفرة لأخذ العضو من جسد المتوفي ونقلها في شكل سريع بأجهزة معقدة.

وأشار إلى أنّ برامج زرع الأعضاء المتقدمة على مستوى العالم كان السبب فيها مصريين، متابعًا: «هؤلاء الأطباء يعملون معنا في هذا الملف حتى يكتمل بوجود مركز مصر لزراعة الأعضاء الذي صدق به الرئيس السيسي؛ ليكون جزء من مدينة مصر الطبية على أرقى مستوى؛ ليكون فيه كل الجراحات المتقدمة في زراعة الأعضاء بعد زيادة الوعي والثقافة الاجتماعية».

إقرارات من النواب للتبرع بالأعضاء

وتابع: «كل أعضاء لجنة الصحة في مجلس الشيوخ ومجلس النواب مضوا على الإقرارات الخاصة بالتبرع بالأعضاء، وكثير من الناس بدأوا في أخذ مثل هذه الخطوات، ومع مرور الوقت سيكون لدينا التطبيق متوفر والوعي أيضا».