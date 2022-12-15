عميد طب عين شمس: نمتلك أكبر مركز لزراعة الأعضاء في مصر

أكد الدكتور على الأنور، عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية «الدمراداش»، أن الجامعة تمتلك أكبر مركز لزراعات الأعضاء في مصر، ويشمل زراعة الكلى والكبد، مضيفاً أنه يجرى الاستعداد على قدم وساق لإجراء أول عملية زراعة رئة في مصر.

على الأنور: إجراء أول عملية زراعة رئة في مصر

وأوضح عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجري حالياً الاستعدادات النهائية لعملة زراعة الرئة، لافتا إلى أن هناك عدد من النسب والمعايير يجب تحقيقها، قائلاً: «لابد من وجود نسبة عالية من الأمان بالنسبة للمتبرع والمريض، وستكون أول زراعة رئة في مصر».

عمليات زراعة الكبد

وأشار عميد الكلية إلى أن مركز زراعة الأعضاء يُجري عمليات زراعة الكبد يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع في مستشفى عين شمس التخصصي، والمتوسط من 5 إلى 8 مرضى أسبوعياً، وزراعة الكلى تجرى مرتين أسبوعياً أيضاً، وبالنسبة لزراعة النخاع فتجرى دورياً، وزراعة الأعضاء مستمرة في المراكز المختصة، ولدينا نسب عالية في تنفيذها، خاصة بعد التقدم الذي شهدته الإمكانات البشرية والمادية والأدوية والأجهزة، ما أسهم في تنفيذها على أعلى مستوى.