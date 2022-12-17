إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص ببورسعيد 

أصيب 4 أشخاص في تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكي يقودها شاب صغير السن في حي العرب ببورسعيد بسبب السرعة الزائدة وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصابين إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يفيد بوصول إلى مستشفي المبرة 4 مصابين وهم أماني محمد جمعة 19 سنة وميرفت محمد عطعوط 55 سنة وعلي زغلول علي 40 سنة ومحمد محمود أبو إسماعيل 35 سنة بكسور وجروح متفرقة بالجسم وجاري استكمال تقييم الحالة الطبية له.

الأهالي تحفظت على الشاب

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن ميكروباص أجرة كان يقل زبائن قد تصادم مع سيارة ملاكي بتقاطع شارعي أسوان ومديرية الزراعة بحي العرب وأصيب من بالميكروباص وتم نقل تثنين عن طريق الأهالي والآخرين بسيارات الإسعاف وتحفظ الأهالي على مالك السيارة الملاكي وهو شاب صغير السن حتى وصول شرطة النجدة ويجري معرفة إذا كان يحمل رخصة قيادة أم بدونها.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث وتم رفع الميكروباص والسيارة الملاكي عن نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية والتحفظ عليهما بإدارة مرور بورسعيد تحت تصرف النيابة العامة.