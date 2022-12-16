إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق «نجع حمادي - قنا»

أصيبت 15 شخصا، بينهم 14 طالبة، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها على طريق «نجع حمادي - قنا» الصحراوي الغربي، وجرى نقل المصابات إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

حادث الطريق الصحراوي في قنا

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا من غرفة العمليات في محافظة قنا، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها عدد من الطالبات، على الطريق الصحراوي الغربي «قنا - نجع حمادي».

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية و5 سيارات إسعاف، وتم نقل الطالبات المصابات وسائق السيارة إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلب تقرير المرور حول أسباب الحادث.

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي

كانت طريق «نجع حمادي - قنا»، شهد صباح اليوم الجمعة، انقلاب سيارة ملاكي، أسفر عن إصابة سيدة وابنتها، وجرى نقلهما إلى مستشفى نجع حمادي العام.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.