حادث قنا اليوم.. أسماء المصابين في انقلاب سيارة ميكروباص على الصحراوي

شهد الطريق الصحراوي الغربي، نجع حمادي قنا، حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن إصابة 15 طالبة من طلبة جامعة جنوب الوادي، جميعهم من قرية الشرقي بهجورة في نجع حمادي، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

حصلت «الوطن»، على أسماء المصابين من الطالبات في حادث قنا اليوم، على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المراشدة وهي كالآتي: نجلاء أحمد نظير،17 عاما، وزينب يحيى عبد الحفيظ، 18 عاما، نورهان أحمد عيسى،18عاما، وإسراء ممدوح عز، 18 عاما، وأمنية عبد التواب محمد 19عاما، وباسم محمد صلاح، 19عاما، نرمين محسن حسين، 18 عاما.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، أصيبت عبير علوبة، 18 عاما، ونهى محمد حسين 20 عاما، وإنصاف حمدي علوي، 18عاما، هناء بركات أحمد، 19عاما، وأماني سيد سليم، 15عاما، مها خلف عيسى،20عاما، مروة حفني إبراهيم، 20عاما، وإسراء بخيت محمد، 18عاما، وآيه سيد محمود 20 عاما.

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق نجع حمادي- قنا الصحراوي الغربي، أمام قرية المراشدة، التابعة لمركز الوقف.

انقلاب سيارة ميكروباص في قنا

وكشفت التحريات أنه أثناء استقلال طالبات، جميعهن من قرية الشرقي بهجورة في نجع حمادي، وكانوا في طريقهم في سكنهن في مدينة قنا استعدادا للانتظام في الدراسة غدا في جامعة جنوب انقلبت بهم السيارة على جانب الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المراشدة.

على الفور، تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وتبين بحسب تقرير مرور قنا الأولى، إن سبب الحادث انفجار أحد الإطارات بالسيارة واختلال عجلة القيادة من يد السائق وانقلابها.