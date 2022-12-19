نباتات زينة تجلب المحبة والتفاؤل في البيت.. أبرزها «اليشم» و«الكلنكوة»

يحاول الجميع، ترسيخ قيمة الجمال في حياتهم بكل الطرق الممكنة، وأقرب الأماكن وأهمها هي المنازل، وتعد الزهور والنباتات، من الوسائل التي تمكن المرء من إضفاء الجمال على حياته بأقل مجهود ممكن وبطريقة سهلة ودون إنفاق أموال باهظة، فالنباتات لا تعطي شكل جمالا فقط للمنازل بل أيضا قد يمكن استخدامها كمعطر للهواء، حيث أن هناك نباتات لها روائح عطرية نفاذة، تساهم في تحقيق الاسترخاء والهدوء، بجانب شكلها المبهج.

«الوطن» حاولت استعراض أهم النباتات التى يمكن زراعتها في المنزل ويكون لها شكل ورائحة جميلة، والتي تجلب المحبة والتفاؤل في البيت.

وقال الدكتور فرج شرشير، أستاذ الحيوان الزراعي المتفرغ، بقسم الحشرات الاقتصادية ونباتات الزينة، بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، إن أفضل نباتات تزرع بشكل سهل وبسيط داخل أسطح المنازل، أو في «البلكون» للمنزل لما لها من جمال لا يقاوم ورواح عطرية نفاذة تفوح في البيت وتحوله إلى واحة عطرية وخضراء، منها نباتات «الكلنكوة»، والأوركيد، ونبات اليشم.

نباتات زينة سهلة الزراعة بالمنزل

زهرة «الكلنكوة»، تعتبر من الزهور أو نباتات الزينة الجميلة من حيث ألوانها، ولها رائحة نفاذة عطرية، وقليلة الماء، وتحتاج إلي وضعها في أشعة الشمس فقط.

وتعتبرزهرة «الأوركيد»، من الزهور التي تزرع في التربة بالمنازل، وتتميز بلونها «الموف»، الجذاب للعين، وتعيش في مناخ بيئي معتدل.

نباتات عطرية خلابة

أما عن نبات «اليشم»، فهو يعد من أسهل الأزهار من حيث زراعتها، ولها ألوان مبهجة، ويعتقد مربيها بأنها تجلب الحظ، والسعادة، والمحبة، والتفاؤل كونها من أفضل نباتات الزينة.

يعد نبات «زنبق السلام»، من النباتات المفضلة لدي الكثيرون حيث تمتاز بأوراقها الخضراء الجميلة ، والتي يهتم الكثير من البشر بتزين مكاتبهم وشركاتهم بها.

وأضاف «شرشير»، أن تلك النباتات من الزينة غير مكلفة الثمن عن كل قصيص زرع ما بين 10 جنيهات و20 جنيهًا ولكنها تعود بالنفع على المواطنين الذين يقومون بوضعها في منازلهم أو أماكن عملهم كمنظر جمالي رائع، وكذلك كونها من النباتات الصديقة للبيئة التي تنقي الهواء.