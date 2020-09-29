البحر الأحمر تزرع 3 آلاف فدان نباتات عطرية من مياه الصرف المعالجة

الغردقة على موعد لزراعة ثلاثة آلاف فدان من نباتات ذات عائد اقتصادي باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 90 ألف متر مكعب يومياً، وذلك لتحقيق الاستفادة الآمنة من مياه الصرف الصحى فى زراعة النباتات الملائمة للظروف البيئية للمنطقة من نوع التربة والمناخ مثل النباتات الزيتية كالجوجوبا وفي الوقت ذاته الحفاظ على بيئة نظيفة بالبحر الأحمر.

وخصصت محافظة البحر الأحمر أرضا بنطاق الغابات الشجرية شمال مدينة الغردقة وجرى تخطيط مساحة 3000 فدان حيث سيتم زراعتها بمياه الصرف المعالج من محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 90 ألف متر مكعب يومياً لتحقيق الاستفادة الآمنة من مياه الصرف الصحى.

وعقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أمس الاثنين، اجتماعا بين محافظة البحر الأحمر ورئيس هيئة تنمية الصعيد لبحث بدء تنفيذ برتوكول زراعة 3 آلاف فدان من مياه الصرف الصحي المعالجة من خلال استغلال المياه الناتجة من محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحى.

وحسب تصريحات صحفية للواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، فإنه سيتم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة ثلاثة آلاف فدان من نبات الجوجوبا والجيتروفا ذات القيمة الاقتصادية العالية، ما يوفر فرص عمل للشباب لأن النشاط الزراعي نشاط كثيف للعمالة، ما ينتج انتعاشا اقتصادياً بالمحافظة، وأيضا التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية.

وأشار إلى أن الغابة الشجرية الجديدة ستحتوي على 3 أحواض موازية لتخزين المياه التي ستصلها من محطة المعالجة الثلاثية، والقدرة الاستيعابية لكل حوض منها 30 ألف متر مكعب من المياه، بطاقة 90 ألف متر مكعب يوميا، مضيفاً أن المساحة الإجمالية للغابة تصل إلى 3 آلاف فدان تقريبا.

وأوضح أنه سيتم العمل على زراعة ألف فدان منها كمرحلة أولى، وتشمل أنواعا عديدة من الأشجار والنباتات الملائمة للظروف البيئية للمنطقة من نوع التربة والمناخ مثل النباتات الزيتية كالجوجوبا وغيرها، هذا إلى جانب زيادة المساحة الخضراء بالمدينة.

ومزايا ذلك يحل مشكلة الصرف الصحي من خلال إقامة زراعات على المياه الناتجة من محطة المعالجة الثلاثية، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب، مشيراً إلى أن المشروعات التي ستقام على أراضي المحافظة تستهدف الحفاظ على البيئة السياحية الفريدة على طول ساحل المحافظة مع ضرورة توجيه كافة الأنشطة التعدينية والصناعية غرب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وتابع مسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر العمل بمعمل محطة المعالجة وطرق سحب العينات ودورية التحاليل داخل المعمل حيث يتم إجراء كل التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للتأكد من كفاءة التشغيل داخل المحطة وجودة المياه المنتجة حفاظا على البيئة.

وأكد رئيس هيئة تنمية الصعيد خلال اجتماعه مع محافظ البحر الأحمر، أهمية دعم وزيادة الاستثمار بمحافظة البحر الأحمر ووضعها على خريطة أكبر المحافظات الاستثمارية في مصر وأنه يجب السعي إلى التسويق والترويج للمشروعات حتى يتم تنفيذ مزيد من المشروعات المطروحة على أرض المحافظة الساحلية.