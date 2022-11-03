«أشجار مثمرة» مبادرة مدرسة في كفر الشيخ لنشر الوعي البيئي.. اتحضر للأخضر

تماشيًا مع مبادرة «اتحضر للأخضر» التي تعد أول مبادرة بيئية في تاريخ مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قررت إدارة مدرسة مجمع رخا الرسمية للغات، بإدارة بيلا التعليمية، بمحافظة كفر الشيخ، نشر الوعي البيئي بين طلابها من خلال تشجيعهم على زراعة الأشجار داخل فناء المدرسة.

المدرسة حريصة على المشاركة في المبادرات

محمد محسن، أحد المُعلمين بالمدرسة، قال لـ«الوطن»، إن إدارة المدرسة حريصة على المشاركة في المبادرات التي تستهدف تغيير السلوكيات، ونشر الوعي البيئي، وحث الطلاب على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق مؤتمر المناخ Cop27.

الحفاظ على البيئة مسؤولية أمام الجميع سواء كانوا طلاب أو مُعلمين أو غير ذلك، بحسب «محسن»: «عشان كده بنوعي دايماً الطلاب بأهمية المحافظة على البيئة، وأنهم يحافظوا على الأشجار ومايقطعوش أي زرع، ولا يرموا زبالة في فناء المدرسة أو الشارع»، مشيراً إلى أنه جرى زراعة عديد من الأشجار خلال الأيام الماضية على فترات مختلفة، منها أشجار زينة وبعض الأشجار المثمرة، وكانت تحت إشراف صباح أبو زيد، مديرة المدرسة، وإيناس العزب، أخصائية التربية الزراعية بالمدرسة، وعلا ضبعون، مسؤولة البيئة والسكان.

تفاعل الطلاب مع المبادرة

«شاركنا في زراعة الأشجار بمدرستنا ودي حاجة فرحتنا جداً إننا نشارك في حاجة حلوة نحافظ بيها على البيئة»، وفقًا لـ«محمد علاء»، أحد طلاب مدرسة مجمع رخا الرسمية للغات، لافتًا إلى أنه حريص هو وزملاؤه على متابعة كل التفاصيل والمعلومات الخاصة بمؤتمر المناخ Cop27 والذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة، كما يتناقشون دائماً في أهمية الحفاظ على البيئة ويتطرقون إلى ذلك من خلال الإذاعة المدرسية كل صباح.