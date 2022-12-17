وزيرا الشباب والتنمية المحلية ومحافظو الشرقية والدقهلية ودمياط يشهدون منتدي برلمان شرق الدلتا

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، منتدي برلمان شرق الدلتا تحت عنوان "المنتدي الثالث لبرلمان شباب مصر" ، الذى اقيم اليوم السبت، بمحافظة الشرقية.

استعرض المنتدي في بدايته إعداد شباب برلمان الطلائع وكيفية وصولهم لمناصب قيادية في البرلمان، والصعوبات التي واجهها الشباب وكيفية تغلبهم عليها، في اطار تعليمي تحفيزي للشباب المشارك من شباب البرلمان، كما تحدثوا عن رؤاهم وطموحاتهم في المستقبل.

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالتواجد مع شباب برلمان مصر، مؤكدا أن الشباب المصري على رأس أولويات الدولة المصرية، وتقوم وزارة الشباب والرياضة بتقديم كل الدعم لهم عن طريق توفير الخدمات والبرامج المختلفة، بالاضافة إلى التدريب اللازم لهم من اجل التطور وخدمة المجتمع المصري.

لفت إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تقليل العجز في البطالة بين الشباب، وتوفير فرص عمل عن طريق ملتقيات التوظيف التي تحرص الوزارة على إقامتها بصفة دورية في جميع محافظات الجمهورية، علاوة على الاستماع لافكار ومقترحات الشباب المصري في جميع المجالات، حيث يتم مناقشة هذه المقترحات والمتابعة مع الافكار الجيدة والهادفة من أجل المساهمة في النهوض بالوطن.

فيما أثني اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية على الشباب المصري المتواجد بكثافة اليوم، مؤكدا ان عليهم دور كبير في الوقت الحالى لمساندة الدولة المصرية.

وأضاف ان الشباب المصري هم عماد المجتمع، حيث يبلغ نسبة الشباب في المجتمع المصري 60٪؜ من قوام المجتمع، وهم الطاقة التي لا تنضب وتدفع عجلة النمو والتنمية، مقدما الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة على دعمها اللامحدود للشباب المصري.

أعرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن سعادته بالتواجد في منتدي برلمان شرق الدلتا، مثنيا على الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في ملف برلمان شباب مصر وتديره بقدر كبير من الاحترافية والتفاعل مع الشباب المصري، واستغلال طاقاتهم الكبيرة في سبيل توفير المزيد من مختلف الاراء التي تهم الدولة المصرية وتساعد في نموها وتطورها.

واضاف محافظ الشرقية أن هناك العديد من البرامج التي يتم تقديمها وتخدم الشباب ومنها برامج ريادة الأعمال، حيث تم توفير ما يقارب 64 الف مشروع، نتج عنه 121 الف فرصة عمل للشباب، وهو ساهم في النهوض بمحافظة الشرقية وساعدت بشكل كبير على نموها وتوفير العديد من الاحتياجات للمحافظة.

فيما أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المشروعات القومية التي قامت بها الدولة المصرية كانت لديها مردود كبير في النهوض في العديد من المجالات، ومنها "المجزر الاستثماري" والذي تم انشاءه في محافظة دمياط، حيث يساهم في تطوير الثروة الحيوانية بشكل كبير والنهوض بثروات المحافظة، وكذلك عمليات التطوير وإنشاء البنية التحتية في جميع محافظات الجمهورية في مصر وليس دمياط فقط، الامر الذي يساعد على النهوض بالدولة المصرية اقتصاديا وتنمويا وثقافيا، بالإضافة إلى تنمية روح الولاء والانتماء لدي الشباب المصري لدي وطنهم.

فيما أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ان افتتاح فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمدينة المنصورة الجديدة، يعد اضافة كبيرة في محافظة الدقهلية، حيث تعتبر المنصورة الجديدة من إحدي اوائل المدن الذكية التي قامت الدولة المصرية بإنشائها.

أضاف أن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق من اجل عمل تطوير شامل في جميع المجالات بكافة انحاء الجمهورية، والشباب المصري له نصيب كبير من الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية.