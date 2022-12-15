وزير الشباب والرياضة يشيد بإنجازات الرياضة المصرية فى مختلف المحافل الدولية

أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالإنجازات العديدة التى حققها لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية فى مختلف المنافسات العربية والقارية والإقليمية والدولية على مستوى كافة الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، مشيراً أن لاعبى مصر حصدوا العديد من ألقاب البطولات العام الجارى تأكيداً على التطور الكبير الذى تشهده الرياضة المصرية.

لفت الوزير إلى الدعم الكبير من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية، وأبطال مصر الرياضيين، والذى كان له بالغ الأثر فى تحفيز اللاعبين، وتشجيعهم على تقديم أفضل مستويات لهم فى البطولات التى يشاركون بها ، والفور بها، ورفع علم مصر عالياً فى جميع المحافل، مشيراً إلى العمل على توفير برامج الرعاية للاعبين واللاعبات، وتلبية احتياجاتهم؛ لتهيئة الأجواء حولهم، والتركيز فيما هو قادم من منافسات.

د.أشرف صبحى: الرياضة المصرية شهدت طفرة كبيرة على مستوى النتائج العام الجارى بفضل دعم القيادة السياسية

جاء ذلك تعقيباً على النتائج التى حققها أبطال فى مصر فى مختلف المنافسات التى أقيمت مؤخراً منها فوز "هنا جودة" بذهبية منافسات الزوجى المختلط فى بطولة العالم للناشئين بتونس، وفوز الرباعة المصرية "سارة سميرة" بثلاث ميداليات فى بطولة العالم لرفع الأثقال بكولومبيا، وتحقيق منتخب الملاكمة لثلاث ميداليات متنوعة فى بطولة روسيا الدولية، وفوز منتخبات السلاح بميداليات متنوعة فى بطولات كأس العالم التى شاركوا بها أخرها فوز اللاعب علاء أبو القاسم بالميدالية البرونزية فى كأس العالم لسلاح الشيش باليابان، وإحراز اللاعب "سيف عيسى" برونزية بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو، وغيرها من الإنجازات العديدة التى تم إضافتها لسجل الرياضة المصرية فى مختلف الألعاب.

أكد الدكتور أشرف صبحى على المتابعة المستمرة مع اللجنة الأوليمبية المصرية، والاتحادات الرياضية للتعرف على البرامج والخطط والمعسكرات المحددة لإعداد اللاعبين للبطولات المقبلة ، ومتابعة ذلك من خلال اللجنة العلمية العليا بالوزارة، ذلك فى سياق الحرص الحفاظ على المستوى الذى وصلت إليه الرياضة المصرية، واستدامة الإنجازات، مثمناً على أداء اللاعبين، وحرصهم على تمثيل بلادهم بالشكل المشرف ، وتكليل جهودهم بالفوز بالمراكز الأولى فى كافة المنافسات التى يخوضونها.