وزير الشباب يتفقد مشروعات الأنشطة الرياضية والثقافية في الزقازيق

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية مركز شباب بلبيس.

بدأت الزيارة بتفقد وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ الشرقية لملتقى التوظيف بمركز الشباب الذي أقامته الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة لعدد 30 شركة بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب الجاد الراغب في الحصول على وظيفة تُدر عليه دخلاً ثابتاً ليحيا حياة كريمة.

وتفقد معرضا لمنتجات الشباب التراثية والحرفية لعدد 30 عارضا من أصحاب المشروعات الصغيرة وذلك للترويج عن منتجاتهم وإيجاد فرصة لتسويقها، أعقبها المشاركة في ورشة عمل بمكتبة مركز الشباب تحت عنوان «علمني حرفة».

وتفقد وزير الرياضة مركز التخاطب «قادرون باختلاف» للتعرف على سير العمل به وكيفيه التعامل مع ذوي القدرات والهمم، أعقبها حضور الدورة التدريبية التي أقامتها الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة عن ثقافة العمل الحر والتي تهدف إلى تنمية مهارات سوق العمل لدى الشباب وتطويرها وتعريفهم بأهمية العمل الجماعي وكيفية كتابة السيرة الذاتيه بشكل احترافي.

جولة تفقدية للملاعب

كما قاما وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ الشرقية بجولة تفقدية للملاعب وصالة الأنشطة وحمام السباحة بالمركز ولعدد من المشروعات الاستثمارية والتي شملت حمام سباحة نصف أوليمبي وعدد 17 محلا تجاريا وقاعتا أفراح و2 كافيتريا و3 منافذ بيع وذلك لتعظيم إيرادات مركز الشباب وتحقيق أقصى استفادة لأعضائه ورواده.

وحرصا وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ الشرقية على تفقد مشروعات التنمية الرياضية بمركز الشباب والتي تشمل رياضات «كرة السلة - هوكي - سلة بنات»، إذ أكد وزير الشباب والرياضة على اللاعبين بضرورة الاستمرار في ممارسة الرياضة واعتبارها أسلوب حياة وكذلك المشاركة في البطولات الرياضية ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية والبطولات المحلية والقارية.

وخلال الزيارة، افتتح وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ الشرقية كأس حياة كريمة «مواهب 2005» والذي يأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة مصر 2030 وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو الاهتمام بالشباب من خلال تقديم البرامج الرياضية بقرى حياة كريمة وذلك إيماناً بأحقية قاطني هذه القرى في ممارسة الأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها وجعل الرياضة أسلوب حياة.

أكد وزير الشباب والرياضة أهمية الرياضة باعتبارها تُساهم في بناء أجسام وعقول الشباب وتعد إحدى الوسائل المهمة لاستغلال طاقاتهم بشكل إيجابي يعود بالنفع على المجتمع، مشددا على ضرورة رعاية النشء الصغير واكتشاف المهارات الإبداعية لديهم في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والاستفادة منها في المجالات التنموية.

بينما أشاد نائب محافظ الشرقية بزيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة الشرقية والتي تأتي في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالنشء والشباب وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات والمسابقات الرياضية والثقافية وكذلك توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للمنظومة الرياضية على أرض المحافظة لتأهيل الشباب وإعداد الأبطال للمشاركة في البطولات العالمية والقارية والمحلية وتقديم شباب قادر على المساهمة في صنع مستقبل الوطن.

وانتقل وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ الشرقية، لمتابعة لاعبي المشروع القومي للموهبة في رياضات (الجودو - التايكوندو - تنس الطاولة) حيث أوضح وزير الشباب والرياضة أن محافظة الشرقية تضم 21 مركزا بمراحله المختلفة «ناشئين - شباب - واعدين - أبطال واعدين» بإجمالي 250 لاعبا ولاعبة.

تضمنت الزيارة تفقد المشروع القومي للأيتام والجاري تنفيذه داخل دار المدينة المنورة للأيتام بمدينة العاشر من رمضان حيث يهدف إلى تنمية مهارات الأيتام لعدد 50 فردا داخل محافظة الشرقية والعمل على اكتشاف مواهبهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية تعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة.

كما شهدت الزيارة افتتاح معرض أندية الفتاة والمرأة لعرض وتسويق المنتجات الحرفية التي يقوم بها أعضاء نوادي الفتاة والمرأة بمراكز الشباب ليشيد وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ الشرقية بجودة المنتجات والتي تنوعت ما بين (الفخار - الحرق على الجلد - الديكوباج - الماركت - الحرق على الخشب - الرسم على الزجاج - المكرمية - التطريز – تابلوهات الأركت المضيئة - مفارش القطيفة - أباجورات الخرزان - براويز الكريستال والماس».

كما حرصا وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ الشرقية على مشاركة أعضاء مجالس إدارات مراكز شباب حياة كريمة بمركز الحسينية في حضور الدورة التدريبية التي نظمها الاتحاد العام لمراكز شباب مصر والتي تهدف لرفع كفاءتهم.

توجه وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ الشرقية ومرافقوهم لمركز شباب العصلوجي بمركز ومدينة الزقازيق لتفقد عدد من الأنشطة الرياضية والثقافية المقدمة لأعضاء مركز الشباب والتي شملت تفقد المعسكر الكشفي للطلائع وتفقد ورشة عمل للفتيات بعنوان «ريحانة» أعقبها تفقد كافيتريا مركز الشباب والمقامة لتقديم خدماتها لأعضاء مركز الشباب وتعظيم موارد المركز وكذلك تفقد صالة الأنشطة الرياضية والقوافل التوعوية والرياضية والترويحية بالملعب القانوني الجديد.