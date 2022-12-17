رئيس البورصة الأسبق لـ إيمان الحصري: صندوق النقد يثق في اقتصاد مصر

قال الدكتور سامح الترجمان، خبير اقتصادي ورئيس البورصة المصرية الأسبق، إن البيان الصادر من صندوق النقد الدولي بشأن موافقته لمنح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 أو 4 سنوات، يؤكد ثقة الصندوق في الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع الأزمات الموجودة الدولية أو التي انعكست على مصر.

توليد الأموال لرد القروض

وأضاف «الترجمان»، خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن موافقة الصندوق على القرض تشير إلى قدرة الاقتصاد على توليد الأموال اللازمة لرد هذه القروض.

ولفت إلى أنه يوجد 14 مليار دولار ستقدم لمصر من خلال شركائها الدوليين والإقليميين، والصندوق يرحب بأن ذلك سيكون إضافة لـ 3 مليارات جنيه، ما يدل على الثقة الكبيرة على هذا الشأن.

وأشار إلى أن بيان صندوق النقد لفت إلى قيمة القرض وأشاد بالسياسة التي تتبعها الحكومة المصرية والبنك المركزي في وجود سعر صرف مرن، وأنه يشجع الحكومة على الاستمرار في مبادراتها الاجتماعية لدعم الفئات الأضعف بالمجتمع.

وأكد أن الصندوق يتحدث لما تقوم به الحكومة المصرية ما تتعهد به وتلتزم به وبالتالي لا يوجد إضافة جديدة بهذا الشأن، ولكن الأهم بأن الصندوق يركز على ما أعلنته الحكومة بدور أكبر للقطاع الخاص وتنمية مستدامة بقيادة القطاع الخاص.

التخفيف من ضغوط توافر العملة الأجنبية

أوضح أن صندوق النقد يرى أن الحكومة المصرية في الفترة الماضية لعبت دورا كبيرا في مساندة الاقتصاد لتخطي الأزمات مثل كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، ما أدى لمساعدة مصر في تخطي هذه الأزمات.

وأكد أن قرض صندوق النقد خفف من وطأة الضغوط على توافر العملة الأجنبية، ومع السياسات التي تفتح الاقتصاد أكثر وتعطي مرونة أكثر وتشجع القطاع الخاص أكثر كلما اتخذنها خطوات سريعة في هذه السياسات والإجراءات على الأرض سنشعر بتحسن كبير في كثير من الأمور.