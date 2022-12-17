يوسف الحسيني: من يرفض التعامل مع صندوق النقد الدولي رافض للشفافية

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن هناك تساؤلات ومقترحات دون تفسير، يطلقها البعض حول صندوق النقد الدولي، متابعا «تعاوننا مع صندوق النقد الدولي منذ 2016، وفي عام 2020، وحققنا نجاحا كبيرا، والتعاون الحالي سيكون الأفضل».

صندوق النقد الدولي

أوضح «الحسيني»، خلال تقديمه برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى من التلفزيون المصري، أن آراء المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، موجودة بالنص، متابعا: «التعاون مع صندوق النقد الدولي لا يؤدي لأزمة اقتصادية، ومن يرفض التعامل مع صندوق النقد الدولي، رافض للشفافية في التعامل مع المجتمع الدولي، والتعاون يجري خلاله مراجعة الشروط والحسابات والخطط بشكل علني».

صندوق النقد أنقذ كوريا الجنوبية وتايلاند

وأشار الحسيني، إلى أن صندوق النقد أنقذ كوريا الجنوبية وتايلاند وأندونسيا والبرازيل، وأصبحوا من أكبر الدول الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم، متابعا «فيه فرق بين من يحصل على القرض ويشتري به سلع استهلاكية، ومن يحصل عليه ويصنع مشروعات استثمارية، والصندوق لا يضع شروطا ملزمة، لكنه يطلع على برنامج الإصلاح الاقتصادي، للتأكد من التخطيط الجيد لإنفاق القرض، والتأكد من عودته، ويقدم القرض بفائدة متدنية، ويتطلب القدرة على السداد للحفاظ على استمراريته».