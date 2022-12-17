وكيل «خطة النواب»: قرض صندوق النقد الدولي يساهم في سد الفجوة الدولارية

أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقبمة 3 مليارات دولار؛ تبدأ بشريحة أولية وقدرها 347 مليون دولار.

أزمات اقتصادية تجتاح العالم

وأشار النائب ياسر عمر، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على هذا القرض تعني أن مصر تسير في خطوات جادة بالبرنامج الاقتصادي رغم التحديات التي ألمت بجميع دول العالم، موضحا أنه يساهم في سد الفجوة الدولارية.

واستطرد: «مصر من الدول القليلة التي استطاعت التغلب على كثير من الأزمات التي واجهت العالم خلال السنوات الماضية؛ بدءا من انتشار وباء كورونا وانتهاء بأزمة التضخم التي تجتاح العالم».

تيسيرات مالية إضافية من شركاء دوليين

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن هذا القرض سيكون له دور في دعم العديد من المستويات؛ أبرزها تحفيز الشركاء الدوليين على منح مصر تيسيرات مالية خلال المرحلة المقبلة.

ضبط حركة السوق المصرية لصالح المواطن

وشدد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقض الدولي تساهم في ضبط حركة الأسواق، لا سيما في ظل سد الفجوة الدولارية الحالية، وهذا يصب في صالح المواطن.

ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي، وافق على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار بواقع شريحة أولية قدرها 347 مليون دولار.