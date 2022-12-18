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إصابة شاب بطلق ناري في بورسعيد

كتب:

هبة صبيح
12:36 ص | الأحد 18 ديسمبر 2022
سيارة الإسعاف تنقل المصاب إلى المستشفى

سيارة الإسعاف تنقل المصاب إلى المستشفى

أصيب شاب بطلق ناري مساء السبت، بعد اعتداء آخرين عليه في حي الزهور ببورسعيد وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إخطار بإصابة شاب

تلقي اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يفيد بوصول إلى مستشفى المبرة، خليل محمد خليل 23 سنة مصاب بطلق ناري في الفخذين الأيمن والأيسر وجار استكمال تقييم الحالة الطبية له.

اعتداء بالسلاح

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن المصاب تعرض لطلق ناري من قبل آخرين فوجىء بهم أمامه بالشارع في حي الزهور وذلك على خلفية مشاجرات سابقة.

ويجري رجال البحث الجنائي البحث عن المعتدين والسلاح الناري المستخدم في الجريمة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وأمرت باستجواب المصاب متي تسمح حالته الصحية.

إصابة 4 أشخاص في تصام سيارتين

من جانب آخر كان قد أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص بحي العرب ببورسعيد وتم نقلهم إلى المستشفى.

 

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بقلم هبة صبيح