ضبط 175 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 87 ألف حكم قضائي متنوع في 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 175 قطعة سلاح ناري بحوزة 149متهمًا، وذلك على النحو التالي:

- 24 بندقية آلية.

- 27 بندقية خرطوش.

- 6 طبنجات.

- 118 فرد محلي.

- 616 طلقة مختلفة الأعيرة.

- 25 خزينة متنوعة.

- 236 قطعة سلاح أبيض.

ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح والاتجار بالأسلحة النارية «بدون ترخيص».

تنفيذ 87512 حكمًا قضائيًا متنوعًا

في مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 87512 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي:

- 355 حكم جناية.

- 26455 حكم حبس جزئي.

- 4637 حكم حبس مستأنف.

- 43487 حكم غرامة.

- 12578) مخالفة.

ضبط التشكيلات العصابية

ضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين، ارتكبوا 3 حوادث متنوعة.

ضبط قضايا المخدرات

جرى ضبط 387 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 434 متهمًا، وجاءت تقاصيلها كالآتي:

- كمية من مخدر الحشيش وزنت (98,725 كيلو جرام).

- كمية من مخدر البانجو وزنت (74,350 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,264 كيلو جرام). -

- كمية من مخدر الهيدرو وزنت (6,610 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الإستروكس وزنت (6,660 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الشابو وزنت (5,942 كيلو جرام).

- كمية من مخدر الآيس وزنت (5,775 كيلو جرام).

- كمية من مخدر البودر وزنت (951 جرامًا).

- كمية من مخدر الأفيون وزنت (5 جرامات).

- 4582 قرص مخدر.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى القبض على 32 متهمًا، بينما في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم القبض على 25 متهمًا، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، جرى ضبط 261 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 3 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها.

ضبط 21342 مخالفة مرورية متنوعة

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية:

- ضبط 21342 مخالفة مرورية متنوعة.

- وفي مجال فحص السائقين، جرى فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.