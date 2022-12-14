ضبط 159 قطعة سلاح ناري و400 قضية مخدرات في حملات أمنية خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (159 قطعة سلاح نارى بحوزة 132متهم).. وذلك على النحو التالى:(7) بنادق آلية. (18) بندقية خرطوش.(2) طبنجة.(132) فرد محلى.(166) طلقة مختلفة الأعيرة.(15) خزينة متنوعة.(226) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (86515) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (344) حكم جناية.(26494) حكم حبس جزئى.(4548) حكم حبس مستأنف.(43145) حكم غرامة.(11984) مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط تشكيل عصابى، ضم متهمان، إرتكبا (2) حادث سرقة سيارات.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (400) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى 447متهم ضُبط خلالها الآتى:كمية من مخدر الحشيش وزنت (110,276 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (53,510 كيلو جرام، وتم ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,850 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (6,320 كيلو جرام).

كما تم ضبط كمية من مخدر الهيدرو وزنت (5,750 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (4,985 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (1,455 كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (652 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (50 جرام).عدد (4611) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (46) متهم. فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (22) متهم. فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (266) دراجة نارية مخالفة.فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (27089) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص (52) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (7) منهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.