عودة الأنبا باخوميوس إلى مصر بعد رحلته العلاجية في لندن

وصل الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بالبحيرة، مصر اليوم، بعد رحلته العلاجية في لندن، والتي استغرقت ثلاثة أسايبع، واستقبله في المطارعدد من الآباء الكهنة بالإيبارشية.

إجراء عملية جراحية بالقلب

خضع الأنبا باخوميوس خلال رحلته العلاجية لعملية جراحية في القلب وذلك بأحد مستشفيات لندن، ورافقه خلال الرحلة العلاجية الأب تادرس السكندري، السكرتير الشخصي له.

وفي وقت سابق، أصدرت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية منذ عدة أيام أن الأنبا باخوميوس غادر المستشفي بعد إتمام فترة العلاج، وأنه سوف يعود خلال أيام وأرفقت الإعلان بفيديو للمطران يشكر خلاله مهنئيه بمناسبة الذكرى الواحد والخمسون لسيامته أسقفا للإيبارشية.

وسبق وأصدرت الأيبارشية بيانا طمأنت خلاله أبنا الكنيسة على صحة الأنبا باخوميوس، وأوضحت الإيبارشية خلال البيان أن القائم مقام البابا يتمتع بصحة جيدة، لافته إلى أنه يتابع كل أوضاع الإيبارشية.

قيادة الكنيسة لبر الأمان

وجدير بالذكر أن الأنبا باخوميوس اختير عقب وفاة البابا شنودة الثالث في 17 مارس 2012، ليكون القائم مقام البطريرك حيث تولى الأب المطران هذا المنصب الكنسي لمدة 8 أشهر حتى يعبر بالكنيسة لبر الأمان ورسامة بطريرك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

يذكر أن الأنبا باخوميوس سيم مطرانا بيد البابا شنودة الثالث في 2 ديسمبر 1992، وكان البابا تواضروس الثاني حينها أسقفا عاما مساعدا له في الإيبارشية.