«مركز تغير المناخ» يحذر من آفات زراعية مع بدء وصول «الكتل القطبية» الثلاثاء

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّه متوقع بداية من الثلاثاء المقبل وصول منخفض جوي يبدأ بانخفاض كبير في درجة الحرارة والأمطار لتكون أولى الكتل القطبية التي يصل تأثيرها على البلاد هذا العام».

وأضاف أنَّ المناطق الزراعية تتعرض حالياً لتذبذبات مناخية كبيرة من انخفاض حاد في الحرارة ليلاً يليه دفء تام نهاراً، مع هبات من الرياح الجنوبية الجافة ثم أشد من الشمالية الرطبة، إذ يختلف تأثيرها على الزراعات من منطقة لأخرى شمالاً أو جنوبا كذلك حسب نوع المحصول وعمره وطريقة زراعته.

التذبذبات المناخية تؤثر بطريقة مباشرة على نمو وحالة المزروعات

وتابع أنَّ التذبذبات المناخية تؤثر بطريقة مباشرة علي نمو وحالة المزروعات نفسها في معدلات امتصاص الغذاء والبناء الضوئي كذلك تؤثر بطرق غير مباشرة علي ظهور الأجيال الأولى من الحشرات مبكراً وكذلك الدورة الأولى من بعض الأمراض مبكراً.

أشار إلى أنَّه سوف يكون هناك ظهورًا سريعًا لسنابل القمح من التي تمّ زراعتها في نهاية شهر أكتوبر وبداية نوفمبر، وسوف تظهر النورات في «الشمر» سواء البلدي أو الألماني أو الهولندي، كذلك سوف يظهر «طلع النخيل المُذكر» وأحيانًا النورات المؤنثة في بعض الأصناف من نخيل «البارحي».

وأكّد أنَّه سوف تظهر أجيال مبكرة هذا العام من «الدودة القارضة» على البطاطس الصيفي والفول الشتوي و«البرسيم الحجازي» والمحاصيل الصيفية، وسوف يظهر «المن» مبكراً على البطاطس والفول الشتوي والبسلة المتأخرة و«العنكبوت الأحمر» على الفراولة والباذنجان.

توقعات بظهور الآفات على محصول الفلفل والفاصوليا والثوم والبصل والطماطم

أما محصول الفلفل والفاصوليا والثوم والبصل فسوف يظهر عليهم «الحلم الوردي» وديدان ثمار الطماطم وخاصة توتا ابسولوتا وعودة نشاط «التربس» على الثوم والفلفل والبصل والطماطم وظهور مكثف لـ«ذبابة البنجر» وتبقعات وتلطخات الأوراق الفطرية على القمح والشعير و«البياض الدقيقي» على الفلفل والباذنجان.