وكيل زراعة المنيا: زيادة مساحات القمح لـ260 ألف فدان وحل مشكلة التقاوي

قال الدكتور عمر صفوت، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح حتى الآن 154 ألف فدان، ومن المتوقع زيادتها إلى 260 ألف فدان، مؤكدًا حل مشكلة التقاوي بصفة نهائية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لزراعة محصول القمح، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بموسم زراعة القمح، ضمن خطة المحافظة، لبحث إمكانيات زيادة المساحات المنزرعة من الأقماح وتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة، والعمل على تذليل كافة العقبات وتحسين الطاقة الإنتاجية تزامنا مع بدء موسم زراعة القمح.

دعم نظم الميكنة الزراعية والوسائل التكنولوجية الحديثة

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن هناك تكليفات من القيادة السياسية، للعمل على تنمية وتطوير القطاع الزراعي، ودعمه بكافة نظم الميكنة الزراعية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعية، وخاصة القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الحيوية.

حضر الاجتماع الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، حاتم إبراهيم مدير عام البنك الزراعي المصري، مسئولي الإصلاح الزراعي والتعاون الزراعي وأعضاء اللجنة.

توزيع الأسمدة والانتهاء من مشكلة توفير التقاوي

ناقش المحافظ، عدداً من المهام التي تهدف إلى تحقيق المستهدف من محصول القمح، منها موقف خدمة وزراعة القمح، وتوزيع التقاوي، والخدمة المقدمة للمزارعين والحقول الارشادية، وتوزيع الأسمدة، وحالات زراعة القمح القائمة، والانتهاء من مشكلة توفير التقاوي.

وحققت محافظة المنيا المستهدف من الكميات المطلوبة في الموسم السابق حيث جرى توريد 500 ألف طن من الأقماح، في حين كان المستهدف المطلوب 450 ألف طن، بنسبة 112%، مشيداً بالتنسيق بين جميع الجهات القائمة على الأعمال.

وخلال الاجتماع، ناشد المحافظ، المواطنين بسرعة التوجه للبنك الزراعي لاستخراج كارت الفلاح الخاص بصرف الحصة المقررة من الأسمدة للمساحة المنزرعة الخاصة بهم، بهدف التسهيل على المزارعين، والحصول على الدعم المقدم من الدولة، موجهاً بعقد اجتماع تنسيقي بين مسؤولي البنك الزراعي المصري ومسئولي مديرية الزراعة، للوقوف على كافة العقبات والتيسير على المزارعين.